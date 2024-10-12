В Бурятии за неделю жители отдали мошенникам почти 28 миллионов

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 2185 жителей республики (+50 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб достиг 533 млн рублей (+27,7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, жительнице Улан-Удэ в одном из мессенджеров поступило сообщение от имени ее руководителя о том, что на работе произошла утечка личных данных сотрудников. Позже в мессенджере ей поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Собеседник пояснил, что неустановленные лица пытались снять деньги с её банковского счета. Поэтому для блокировки действий мошенников и сохранения сбережений женщине необходимо перевести деньги на специальный счет. Требования злоумышленников горожанка выполнила и перевела аферистам 1,4 млн рублей.