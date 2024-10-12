Происшествия 12.10.2024 в 10:12

В Бурятии за неделю жители отдали мошенникам почти 28 миллионов

Жертвами интернет-преступников стали 50 человек
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за неделю жители отдали мошенникам почти 28 миллионов
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали уже 2185 жителей республики (+50 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб достиг 533 млн рублей (+27,7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Так, жительнице Улан-Удэ в одном из мессенджеров поступило сообщение от имени ее руководителя о том, что на работе произошла утечка личных данных сотрудников. Позже в мессенджере ей поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Собеседник пояснил, что неустановленные лица пытались снять деньги с её банковского счета. Поэтому для блокировки действий мошенников и сохранения сбережений женщине необходимо перевести деньги на специальный счет. Требования злоумышленников горожанка выполнила и перевела аферистам 1,4 млн рублей.
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