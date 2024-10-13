Происшествия 13.10.2024 в 09:35

В Улан-Удэ тушат пожар в двухэтажном бараке по улице Жердева

Огнем была охвачена вся кровля здания
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ тушат пожар в двухэтажном бараке по улице Жердева

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание нежилого двухэтажного барака в Улан-Удэ по улице Жердева.

- Огнем охвачена кровля здания по всей площади. Пострадавших нет. Угроза соседним зданиям отсутствует, - сообщили в МЧС Бурятии.

На месте работают силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

В настоящий момент пожар потушен. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.

 

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии

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