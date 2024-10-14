Происшествия 14.10.2024 в 16:42
«Шептал на ухо, пытался раздеть»
В Новосибирске арестовали уборщика за попытку изнасилования соседки
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске полиция задержала 37-летнего Петра (имя изменено), его обвиняют в том, что он выслеживал соседку и напал на нее в подъезде после отказа зайти с ним в лифт. И это не первый скандал с этим мужчиной. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Первый скандал случился 30 июля на улице Арбузова. 34-летняя Анна (имя изменено) сидела дома с детьми, услышала шум, мимо окон полетели какие-то предметы. Женщина вышла на балкон посмотреть:
- Сосед посреди дня начал выкидывать вещи с балкона: коляску, велосипед, самокат и тумбочки. Мы с детьми вышли на балкон, он заметил нас, стал возмущаться, а потом достал и показал им свой детородный орган. Я набрала 112, полицейские забрали соседа и вскоре отпустили, не нашли состава преступления. Петр месяц прожил у родни в другом районе. Потом вернулся в наш дом, днем 26 сентября мы снова встретились, он спросил: «Зачем ты тогда вызвала полицию?». Я ответила: «Скажи спасибо, что полицию, а не мужа — он бы поднялся и оторвал тебе твой детородный орган». Он, видимо, тогда затаил обиду, что-то ворчал в ответ, а я ушла по делам, — рассказала Анна.
Через какое-то время Анна вернулась. Вызвала лифт, открылись двери: внутри стоял Петр. Он предложил соседке зайти и поехать вместе, она отказалась.
- Я сказала: «Выходите», он в ответ: «Нет, поеду с тобой». Я ответила, что с ним не поеду, развернулась и пошла по лестнице. Петр выскочил из лифта и начал кричать, как ненормальный. Я ускорилась и добежала до пятого этажа, встала у своей двери. Петр догнал меня, уперся рукой в дверь и стал просить «зайти умыться». Я сказала, что моя собака-боксер в дом его не пустит, он начал хватать меня и шептать: «Я тебя хочу». Ударил меня затылком об дверь, стал хватать через одежду, я его рукой оттолкнула, крикнула, что выйдет муж. Сосед испугался, я открыла дверь и успела забежать в квартиру, — рассказала Анна.
Женщина вызвала мужа, позвонила в полицию, после поехала в СКР и написала заявление о попытке изнасилования, отправилась в травмпункт. Врачи диагностировали ссадину на затылке.
В шесть утра зазвенел дверной звонок — Петр пришел поговорить, просил позвать мужа, тот ему якобы разбил лицо. Приехала полиция и задержала дебошира, суд арестовал его на два месяца.
Оказалось, что за день до попытки изнасилования Петра задержали за хулиганство. Он достал нож на кассе в супермаркете и показал соседскому подростку. Администратор магазина вызвала ГБР, те передали странного покупателя в МВД.
Также оказалось, что полгода назад скандальный сосед успел подраться с участковым и следователем, сейчас это дело слушают в Советском районном суде.
- У него куча конфликтов. Два года назад его судили за драку с соседом, суд направил на принудительное лечение. Год он был нормальный, жил с женой, матерью и детьми, работал в детской поликлинике уборщиком. Хотя, как он туда устроился с такой биографией? — рассказала Анна. — Он закошмарил весь подъезд, женщины боятся выходить поодиночке. Соседи снизу съехали, невозможно спать — постоянные крики, скандалы, бьется посуда. Жена с детьми от него съехала, он ее бил. Мы боимся, что Петра отпустят. И он снова начнёт вытворять...
Первый скандал случился 30 июля на улице Арбузова. 34-летняя Анна (имя изменено) сидела дома с детьми, услышала шум, мимо окон полетели какие-то предметы. Женщина вышла на балкон посмотреть:
- Сосед посреди дня начал выкидывать вещи с балкона: коляску, велосипед, самокат и тумбочки. Мы с детьми вышли на балкон, он заметил нас, стал возмущаться, а потом достал и показал им свой детородный орган. Я набрала 112, полицейские забрали соседа и вскоре отпустили, не нашли состава преступления. Петр месяц прожил у родни в другом районе. Потом вернулся в наш дом, днем 26 сентября мы снова встретились, он спросил: «Зачем ты тогда вызвала полицию?». Я ответила: «Скажи спасибо, что полицию, а не мужа — он бы поднялся и оторвал тебе твой детородный орган». Он, видимо, тогда затаил обиду, что-то ворчал в ответ, а я ушла по делам, — рассказала Анна.
Через какое-то время Анна вернулась. Вызвала лифт, открылись двери: внутри стоял Петр. Он предложил соседке зайти и поехать вместе, она отказалась.
- Я сказала: «Выходите», он в ответ: «Нет, поеду с тобой». Я ответила, что с ним не поеду, развернулась и пошла по лестнице. Петр выскочил из лифта и начал кричать, как ненормальный. Я ускорилась и добежала до пятого этажа, встала у своей двери. Петр догнал меня, уперся рукой в дверь и стал просить «зайти умыться». Я сказала, что моя собака-боксер в дом его не пустит, он начал хватать меня и шептать: «Я тебя хочу». Ударил меня затылком об дверь, стал хватать через одежду, я его рукой оттолкнула, крикнула, что выйдет муж. Сосед испугался, я открыла дверь и успела забежать в квартиру, — рассказала Анна.
Женщина вызвала мужа, позвонила в полицию, после поехала в СКР и написала заявление о попытке изнасилования, отправилась в травмпункт. Врачи диагностировали ссадину на затылке.
В шесть утра зазвенел дверной звонок — Петр пришел поговорить, просил позвать мужа, тот ему якобы разбил лицо. Приехала полиция и задержала дебошира, суд арестовал его на два месяца.
Оказалось, что за день до попытки изнасилования Петра задержали за хулиганство. Он достал нож на кассе в супермаркете и показал соседскому подростку. Администратор магазина вызвала ГБР, те передали странного покупателя в МВД.
Также оказалось, что полгода назад скандальный сосед успел подраться с участковым и следователем, сейчас это дело слушают в Советском районном суде.
- У него куча конфликтов. Два года назад его судили за драку с соседом, суд направил на принудительное лечение. Год он был нормальный, жил с женой, матерью и детьми, работал в детской поликлинике уборщиком. Хотя, как он туда устроился с такой биографией? — рассказала Анна. — Он закошмарил весь подъезд, женщины боятся выходить поодиночке. Соседи снизу съехали, невозможно спать — постоянные крики, скандалы, бьется посуда. Жена с детьми от него съехала, он ее бил. Мы боимся, что Петра отпустят. И он снова начнёт вытворять...