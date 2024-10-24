Происшествия 24.10.2024 в 09:20
В пригороде Улан-Удэ сбили двух женщин на пешеходном переходе
Одна из них погибла, вторую госпитализировали
Текст: Андрей Константинов
Трагическое ДТП случилось вечером 23 октября на федеральной трассе «Байкал» в селе Сужа. Как сообщил вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», там на пешеходном переходе возле остановки «Алиса» 63-летняя водитель автомобиля «Дайхацу Мира» сбила двух 55-летних женщин.
В результате наезда одна из них погибла на месте, вторую с травмами госпитализировали в БСМП.
Фото: «Иволга-инфо.24/7»
В результате наезда одна из них погибла на месте, вторую с травмами госпитализировали в БСМП.
Фото: «Иволга-инфо.24/7»
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