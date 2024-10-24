В пригороде Улан-Удэ сбили двух женщин на пешеходном переходе

Трагическое ДТП случилось вечером 23 октября на федеральной трассе «Байкал» в селе Сужа. Как сообщил вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», там на пешеходном переходе возле остановки «Алиса» 63-летняя водитель автомобиля «Дайхацу Мира» сбила двух 55-летних женщин.В результате наезда одна из них погибла на месте, вторую с травмами госпитализировали в БСМП.Фото: «Иволга-инфо.24/7»