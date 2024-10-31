В Бурятии ухудшается ситуация с бешенством





«Специалисты ветеринарной службы оперативно доставили труп лисы в ветеринарную лабораторию, где позже у нее подтвердился диагноз бешенство. Сегодня проведено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, где принято решение о введении на территории микрорайона Горький, 101-го микрорайона, дачных товариществ «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок», «Сотрудник» карантина по бешенству длительностью 2 месяца», - рассказали о последнем случае в ведомстве. Как следствие, на сегодня в Бурятии действуют 4 неблагополучных пункта по бешенству: в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ на территории кладбища «Южное». Также устанавливается неблагополучный пункт в микрорайоне Горький. Там на днях в один из дворов забежала дикая лиса. Животное было задавлено в ходе драки домашним псом.«Специалисты ветеринарной службы оперативно доставили труп лисы в ветеринарную лабораторию, где позже у нее подтвердился диагноз бешенство. Сегодня проведено внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии, где принято решение о введении на территории микрорайона Горький, 101-го микрорайона, дачных товариществ «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок», «Сотрудник» карантина по бешенству длительностью 2 месяца», - рассказали о последнем случае в ведомстве.







В рамках карантина на этих территориях пройдет обход для выявления больных и подозрительных животных, а также вакцинация против бешенства.



«В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили в Управлении ветеринарии.

В Бурятии обостряется ситуация по бешенству диких животных, сообщает республиканское Управление ветеринарии. Только с начала этого года ветеринары отработали 11 случаев забега диких лисиц в населенные пункты. В 8 случаях у животных было выявлено бешенство. Всего с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства среди диких животных.По данным Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев заражения людей бешенством происходят от домашних собак, которые могут заразиться вирусом от контакта с дикими животными, например, находясь на самовыгуле. В связи с этим ветеринары призывают граждан быть особенно бдительными и не допускать самовыгула своих собак.