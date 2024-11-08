В одном из районов Бурятии выявили бруцеллез

В сельском поселении «Боцинское» Джидинского района были выявлены новые случаи заболевания бруцеллеза у домашнего скота.

- При плановом обследовании крупного рогатого скота двух личных подсобных хозяйств сел Боций и Нюгуй было зафиксировано наличие бруцеллеза у шести голов из общего числа 32 сельхозживотных, - сообщили в управлении ветеринарии РБ.

Администрация района, в сотрудничестве с Джидинским филиалом БУ ветеринарии «БРСББЖ» и другими заинтересованными организациями, провела внеочередное заседание Противоэпизоотической комиссии при МО «Джидинский район» 7 ноября.

- По итогам заседания введен карантин в личных подсобных хозяйствах, где выявлен бруцеллез. Планируется установка дезинфекционных барьеров, уже проведена изоляция инфицированного скота, проводится подготовка к его утилизации, - отметили в управлении ветеринарии.

Также будет проводиться активная информационно-профилактическая работа с населением. Жителей района расскажут о мерах предупреждения заболевания, обязательной идентификации и соблюдении основных правил содержания сельхозживотных.

Кроме того, отдел муниципального контроля намерен провести рейды для выявления безнадзорных собак на территории района.

- Призываем жителей соблюдать все необходимые меры предосторожности по недопущению распространения заразных болезней животных, - сказали ветеринары.

Для справки:

Бруцеллез (brucellessis) – хроническая инфекционная болезнь животных и человека. У многих животных проявляется рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием. Бруцеллез включен в список карантинных болезней. Чаще всего заболевает крупный рогатый скот, свиньи, овцы, реже – лошади и верблюды.

Для человека болезнь очень опасна. Она развивается постепенно и может поражать практически все органы и системы – от сердца, лёгких, пищеварительной системы до опорно-двигательного аппарата, нервной и лимфатической систем.

Фото: Номер один