Север Бурятии снова тряхнуло

Очередное землетрясение произошло в Бурятии вечером 12 ноября. Как сообщили в МЧС, подземные толчки зафиксировали в 20.22 местного времени, их эпицентр находился в 28 км северо-западнее поселка Северомуйск Муйского района. Магнитуда землетрясения составила 4 балла.«По предварительной информации, на территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.