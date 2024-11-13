Происшествия 13.11.2024 в 09:59

Север Бурятии снова тряхнуло

Землетрясение магнитудой 4 балла случилось в Муйском районе
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Текст: Андрей Константинов
Север Бурятии снова тряхнуло
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
Очередное землетрясение произошло в Бурятии вечером 12 ноября. Как сообщили в МЧС, подземные толчки зафиксировали в 20.22 местного времени, их эпицентр находился в 28 км северо-западнее поселка Северомуйск Муйского района. Магнитуда землетрясения составила 4 балла.

«По предварительной информации, на территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.

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