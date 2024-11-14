Происшествия 14.11.2024 в 15:15

Грабителя из Улан-Удэ обнаружили в Закаменске

После оглашения приговора парень скрылся от правоохранителей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Грабителя из Улан-Удэ обнаружили в Закаменске
Фото: Росгвардия Бурятии
Вчера поздно вечером в Закаменске экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на одинокого прохожего. Остановив парня для установления личности, росгвардейцы выяснили, что он находится в федеральном розыске.

«21-летний житель Улан-Удэ был осужден за грабеж, однако уклонился от принудительных работ, к которым его приговорили, и скрылся. В Закаменск ранее судимый улан-удэнец приехал на заработки», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Теги
грабеж

Все новости

В Бурятии будут судить поклонника фашистов
14.11.2024 в 16:00
На севере Бурятии поймали двух браконьеров
14.11.2024 в 15:38
В Бурятии установили памятник Герою России Виталию Сукуеву
14.11.2024 в 15:29
Грабителя из Улан-Удэ обнаружили в Закаменске
14.11.2024 в 15:15
Чиновники правительства Бурятии посетили долгострой
14.11.2024 в 14:58
В центре Улан-Удэ завершается возведение конструктива новой школы на 760 мест
14.11.2024 в 14:53
15 ноября Бурятию накроют снегопады
14.11.2024 в 14:15
Министр природных ресурсов Бурятии рассказала о свалках и «Чистом воздухе»
14.11.2024 в 14:06
Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ
14.11.2024 в 14:05
На севере Бурятии ликвидировали самую большую свалку
14.11.2024 в 13:01
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Бурятии будут судить поклонника фашистов
Молодой человек одобрял их преступления и презрительно отзывался о СССР
14.11.2024 в 16:00
На севере Бурятии поймали двух браконьеров
Их обнаружили во время рейда на реке Верхняя Ангара
14.11.2024 в 15:38
Девушка пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Она пыталась спасти свой автомобиль
14.11.2024 в 14:05
В Бурятии разгромили преступную бригаду
Она орудовала в лесах республики в промышленных масштабах
14.11.2024 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru