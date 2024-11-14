Грабителя из Улан-Удэ обнаружили в Закаменске

Вчера поздно вечером в Закаменске экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на одинокого прохожего. Остановив парня для установления личности, росгвардейцы выяснили, что он находится в федеральном розыске.«21-летний житель Улан-Удэ был осужден за грабеж, однако уклонился от принудительных работ, к которым его приговорили, и скрылся. В Закаменск ранее судимый улан-удэнец приехал на заработки», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.