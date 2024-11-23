В Бурятии парализовало федеральную трассу

Обширный циклон, принесший осадки в Иркутскую область, дошел до Кабанского района, вызвав обледенение трассы и массовые заторы.Как сообщают водители в соцсетях, основной проблемой стали тысячи большегрузных фур, которые перегораживают дороги и не дают проехать легковому транспорту.ГИБДД организует реверсивное движение, однако пока это помогает мало. Работает снегоуборочная техника.Напомним, по данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике облачно, днём в большинстве районов снег, по южному Прибайкалью и юго-западу местами сильный снегопад. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, местами метели, заносы. Температура воздуха составит 0,-5, местами похолодает до 15 градусов мороза.Фото: «Номер один».