Происшествия 23.11.2024 в 15:47

В Бурятии парализовало федеральную трассу

Обильные снегопады вызвали мощные заторы на протяжении всей автодороги «Байкал»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии парализовало федеральную трассу
Обширный циклон, принесший осадки в Иркутскую область, дошел до Кабанского района, вызвав обледенение трассы и массовые заторы.

Как сообщают водители в соцсетях, основной проблемой стали тысячи большегрузных фур, которые перегораживают дороги и не дают проехать легковому транспорту. 

ГИБДД организует реверсивное движение, однако пока это помогает мало. Работает снегоуборочная техника.

Напомним, по данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике облачно, днём в большинстве районов снег, по южному Прибайкалью и юго-западу местами сильный снегопад. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, местами метели, заносы. Температура воздуха составит 0,-5, местами похолодает до 15 градусов мороза.

Фото: «Номер один».

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