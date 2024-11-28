В Иволгинском районе арестовали автомобиль и задержали нелегала. Судебные приставы Иволгинского района провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.

- Во время рейда в общем транспортном потоке были выявлены водители, у которых имелись неоплаченные долговые обязательства. Каждому неплательщику было предложено оперативно погасить задолженность и разъяснены правовые последствия несвоевременной оплаты, - сообщили в службе судебных приставов.

В результате совместной работы двух ведомств пять граждан республики Бурятия с помощью портала Госуслуг на месте оплатили задолженности по штрафам ГАИ.

Еще у одного гражданина, на счету которого имелась задолженность по кредитам, арестовали автомобиль «Toyota Camry». Если должник не погасит существующую задолженность, машину передадут на реализацию, а полученные от её продажи денежные средства направят на оплату долгов.

Также после проверки очередного транспортного средства был задержан таксист, являющийся гражданином Таджикистана и находящийся на территории Российской Федерации незаконно. В отношении иностранного гражданина был составлен протокол об административной ответственности по прим.1 ч.1. ст.18.8 КоАП РФ, который направлен для рассмотрения в суд.

Фото: Номер один