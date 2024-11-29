Происшествия 29.11.2024 в 12:16

В Улан-Удэ снегурочку упекли в колонию

Женщина обманула 30 горожан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снегурочку упекли в колонию
Фото: архив «Номер один»
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в 30 эпизодах мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2023 году женщина накануне новогодних праздников разместила в интернете объявления об оказании услуг Деда мороза и Снегурочки. Чтобы вызвать доверие к себе со стороны клиентов, горожанка самостоятельно изготовила товарные чеки и приобрела печать индивидуального предпринимателя. На объявления откликнулись более 30 улан-удэнцев, которые перечислили женщине предоплату, однако взамен ничего не получили.  Разгневанные граждане написали заявления в полицию.

На суде горожанка признала вину, также она полностью возместила причиненный ущерб потерпевшим. Возможно, она даже осталась бы на свободе, если бы не предыдущая судимость, приговор по которой ей тогда отсрочили из-за наличия детей. Но на этот раз они женщину не спасли.

«Суд пришел к выводу, что назначенные ранее меры наказания не достигли цели исправления, подсудимая не сделала должных выводов, вновь совершила корыстные преступления. Суд пришел к твердому убеждению о необходимости отмены отсрочки отбывания наказания по ранее постановленному приговору и в соответствие со ст.70 УК РФ приговорил её к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Как уточнили в суде, дети осужденной женщины переданы органам опеки и попечительства. В дальнейшем их либо отдадут родственникам, либо поместят в детдом.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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мошенничество

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