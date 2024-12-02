Происшествия 02.12.2024 в 14:07

В Улан-Удэ погоня продавщиц за похитителем алкоголя закончилась неудачей

Когда мужчину задержала полиция, он уже успел все выпить
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ погоня продавщиц за похитителем алкоголя закончилась неудачей
Фото: архив «Номер один»
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 51-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.

Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло в магазине самообслуживания в торговом центре. Мужчина взял со стеллажа и сложил к себе в пакет 4 бутылки алкоголя стоимостью 5,5 тысяч рублей, а затем, поняв, что за ним наблюдает персонал, помчался к выходу. На требования остановиться и вернуть похищенное горожанин не отреагировал.

Вслед за злоумышленником погнались две работницы торговой точки, но ему удалось скрыться. Мужчина вернулся домой, где распил спиртное. Вскоре его задержали оперативники.

«Задержанный горожанин ранее был неоднократно был судим, в том числе, за имущественные преступления. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
грабеж

Все новости

В Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга
02.12.2024 в 15:03
С одной организации в Бурятии взыскали 108 штрафов ГАИ
02.12.2024 в 14:40
Скорая столкнулась с грузовиком на трассе в Бурятии
02.12.2024 в 14:36
Бурятию снова накроют снегопады
02.12.2024 в 14:28
На федеральной трассе в Бурятии ухудшилась обстановка
02.12.2024 в 14:18
В Улан-Удэ погоня продавщиц за похитителем алкоголя закончилась неудачей
02.12.2024 в 14:07
В Улан-Удэ выберут лучших спортсменов города 2024 года
02.12.2024 в 13:54
В Селенгинском районе к селу Темник открыли дорогу
02.12.2024 в 13:03
На мясной ярмарке в Улан-Удэ планируют продать более ста тонн мяса
02.12.2024 в 13:00
Строительство Нацмузея и театра «Байкал» внесли в список приоритетных
02.12.2024 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
С одной организации в Бурятии взыскали 108 штрафов ГАИ
Штрафы за превышение допустимой скорости были получены в ряде регионов
02.12.2024 в 14:40
Скорая столкнулась с грузовиком на трассе в Бурятии
ДТП случилось в районе Клюевки, где идет сильный снег
02.12.2024 в 14:36
В Бурятии главу района госпитализировали с переломом ноги
Михаил Мишурин попал в ДТП
02.12.2024 в 12:40
В Бурятии «Митсубиши» перевернулся, не вписавшись в поворот
В аварии пострадала пассажирка иномарки
02.12.2024 в 11:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru