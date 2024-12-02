В Улан-Удэ погоня продавщиц за похитителем алкоголя закончилась неудачей

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 51-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло в магазине самообслуживания в торговом центре. Мужчина взял со стеллажа и сложил к себе в пакет 4 бутылки алкоголя стоимостью 5,5 тысяч рублей, а затем, поняв, что за ним наблюдает персонал, помчался к выходу. На требования остановиться и вернуть похищенное горожанин не отреагировал.Вслед за злоумышленником погнались две работницы торговой точки, но ему удалось скрыться. Мужчина вернулся домой, где распил спиртное. Вскоре его задержали оперативники.«Задержанный горожанин ранее был неоднократно был судим, в том числе, за имущественные преступления. Нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.