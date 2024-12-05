Происшествия 05.12.2024 в 12:24

В Бурятии «ВАЗы» таранят иномарки

Сразу два водителя отечественных автомобилей оказались в больнице после ДТП
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «ВАЗы» таранят иномарки
ДТП в Северобайкальске/фото ГИБДД Бурятии
Два ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. В обоих случаях и виновниками, и жертвами аварий стали водители отечественных автомобилей.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое происшествие случилось утром в Северобайкальске. На ул. Ленинградской 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» не уступил дорогу и врезался в «Хонду ЦРВ». В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, его доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло около 5 часов дня в Заиграевском районе. Там 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», не имеющий прав, в 5 км от Новоильинска не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с «Тойотой Камри». Пострадавшего в аварии водителя ВАЗа госпитализировали в больницу.
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