Микрокредитная организация угрожала жительнице Бурятии, пытаясь вернуть просроченную задолженность.

- «Я передаю ваши документы в суд...», «Я найду, где работает Ваш муж, буду звонить на работу. Вы достали со всем семейством…». Эти и другие сообщения от сотрудников микрокредитной организации стала получать жительница города Улан-Удэ после того, как у нее образовалась кредитная задолженность перед компанией, - рассказали в службе судебных приставов.

Женщина пыталась урегулировать возникшую ситуацию, однако сообщения продолжали приходить. Дошло до того, что представитель организации стал угрожать нанесением побоев брату супруга, который, как рассказали заявители, погиб на СВО.

За защитой своих прав супруг женщины был вынужден обратиться в службу судебных приставов. Должностными лицами управления были выявлены нарушения законодательства в сфере возврата просроченной задолженности.

- Федеральный закон №230 регламентирует, какие действия кредитора или представителя кредитора недопустимы при возврате просроченной задолженности. В том числе, не допускается оказание психологического давления с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц, а также введение должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и последствий неисполнения обязательства. В данном случае эти требования были нарушены микрокредитной организацией, - отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.

По итогам проверки микрокредитной организации было вынесено предостережение о недопустимости психологического давления на должницу. Приставы отметили, что за угрозы при возврате просроченной задолженности ответственные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ УК РФ.

Фото: loon.site