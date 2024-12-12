Мастер реставрации буддийских скульптур из Бурятии скончался в московском госпитале

Мастер реставрации буддийских скульптур Одон Ринчинов из Бурятии скончался после тяжëлого ранения в госпитале имени Н. Н. Бурденко.

У него были многочисленные ранения, полученные на СВО, сообщили в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Одон Баирович - уроженец села Кижинга, ветеран отряда специального назначения оСпН «Русь».

- Мы познакомились с Одоном в госпитале Бурденко, когда он поступил после тяжёлого ранения. Такой одухотворенный и очень одаренный земляк! Одон Ринчинов считался одним из лучших мастеров реставрации буддийских скульптурных сооружений. Начиная со своей малой Родины, Кижинги и до самого Забайкальского края, он восстанавливал и реставрировал дуганы и ступы, - отметили в полпредстве.





После длительного лечения и многочисленных операций Одон скончался.

- Всë это время вместе с ним в реанимации была его супруга, Арюна, ставшая нам уже родной. Мы вместе молились о скорейшем выздоровлении Одона. Смерть Одона Ринчинова - это невосполнимая утрата для всех, кто знал и работал с ним. Добрая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Желаем его душе благого перерождения! – сказали в полпредстве.

Фото: тг-канал Полномочного представительства республики Бурятии при Президенте РФ