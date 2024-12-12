В Бурятии пожар уничтожил два автомобиля

Еще одна легковушка загорелась в Кяхте накануне утром. Как сообщили в МЧС, там огонь охватил моторный отсек машины. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправности автомобиля.





Минувшим утром в улусе Шана Джидинского района возник пожар в гараже, где находились два автомобиля. На тушение огня направился личный состав 5-го Джидинского отряда ГПС РБ: 3 пожарных и 2 единицы техники.«Огнеборцы потушили пламя в течение 2 часов на общей площади 42 кв метра. В результате огнём уничтожен гараж и 2 автомобиля: «Лада Калина» и «Хонда Степвагон». По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в двигателе одной из легковушек», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, МЧС Бурятии