В Бурятии студент потерял все деньги, заработанные за лето на стройке

Ещё один студент в Бурятии стал жертвой мошенников. 18-летний парень хотел приобрести автозапчасти для перепродажи, но в итоге лишился 310 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, учащийся техникума на автофоруме в интернете присматривал предложения по продаже автозапчастей в надежде купить их по низкой цене, а затем заработать на перепродаже. В процессе изучения товара на экране его телефона появилось окошко с рекламой «Дешевые автозапчасти». Кликнув по нему, он нашёл подходящее предложение и решил заказать коробку передач на иномарку, два крыла, комплект свечей в количестве 40 штук и 8 комплектов резины с литьем, которые добавил в корзину. Общая стоимость товара составила 310 тысяч рублей.Оформив заказ, молодой человек перевёл оплату по указанным на сайте реквизитам на счета в двух разных банках. Чек и трек-номер посылки должны были прийти ему на электронную почту, но по истечении трех часов никаких сообщений он так и не получил и понял, что стал жертвой мошенничества.«Молодой человек полностью осознал свою беспечность, вылившуюся в потерю сбережений. По его словам, отданные аферистам деньги были личными накоплениями: все лето он провёл на стройке, чтобы заработать», - сообщили в МВД Бурятии.