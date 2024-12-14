Происшествия 14.12.2024 в 10:28

Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Пожар случился в многоквартирном доме
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Текст: Андрей Константинов
Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Фото: МЧС Бурятии
Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС, загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 60 жильцов.

«На пожаре пострадали 34-летняя хозяйка квартиры, ее 13-летняя дочь и их 77-летняя маломобильная соседка. Они переданы врачам», - рассказали в МЧС.

Всего к борьбе с огнем привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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