Двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Пожар в многоквартирном доме произошел сегодня ночью в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС, загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 60 жильцов.«На пожаре пострадали 34-летняя хозяйка квартиры, ее 13-летняя дочь и их 77-летняя маломобильная соседка. Они переданы врачам», - рассказали в МЧС.Всего к борьбе с огнем привлекались 25 пожарных и 6 единиц техники. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.