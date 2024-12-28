Жительница Бурятии зарезала брата сожителя

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении ранее судимой жительницы Иволгинского района. Она обвиняется в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, в ночь на 26 декабря женщина у себя дома употребляла спиртное с братом сожителя. Под утро она поссорилась с мужчиной, схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов в шею, грудь и по другим частям тела противника. От полученных ран тот скончался на месте.«В настоящее время обвиняемая взята под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в Следственном комитете.