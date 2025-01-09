В Бурятии с начала года произошло 44 пожара
В Бурятии с начала 2025 года произошло 44 пожара. В результате пожаров погибли 4 человека, еще 3 человека были травмированы.
- Гибель людей на пожарах зарегистрирована в Улан-Удэ, Иволгинском, Баргузинском и Селенгинском районах.
Основная причина пожаров — неосторожное обращение людей с огнем, аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
На водных объектах республики происшествий не было зарегистрировано. За новогодние праздники инспекторским составом ГИМС проведено более 150 бесед с населением, охвачено около 300 человек.
Спасатели напомнили жителям Бурятии основные правила пожарной безопасности:
-выключай электроприборы перед сном и если уходишь из дома;
-установи в доме пожарные извещатели;
-купи огнетушитель и научись им пользоваться.
Фото: loon.site