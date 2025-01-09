Происшествия 09.01.2025 в 12:27

В Бурятии с начала года произошло 44 пожара

В результате пожаров погибло 4 человека, и еще 3 человека получили травмы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии с начала года произошло 44 пожара

В Бурятии с начала 2025 года произошло 44 пожара. В результате пожаров погибли 4 человека, еще 3 человека были травмированы.

- Гибель людей на пожарах зарегистрирована в Улан-Удэ, Иволгинском, Баргузинском и Селенгинском районах.

Основная причина пожаров — неосторожное обращение людей с огнем, аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На водных объектах республики происшествий не было зарегистрировано. За новогодние праздники инспекторским составом ГИМС проведено более 150 бесед с населением, охвачено около 300 человек.

Спасатели напомнили жителям Бурятии основные правила пожарной безопасности:

-выключай электроприборы перед сном и если уходишь из дома;

-установи в доме пожарные извещатели;

-купи огнетушитель и научись им пользоваться.

 

Фото: loon.site

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