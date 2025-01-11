Происшествия 11.01.2025 в 09:23

Два ребенка пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Они надышались угарным газом
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Текст: Андрей Константинов
Два ребенка пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Два сильных пожара случились 10 января в Улан-Удэ. Одно из возгораний произошло на улице Испытателей. Там загорелась мансарда дома.

«Отравление угарным газом лёгкой степени получили 2 мальчика двух и пяти лет. Для тушения привлекались 22 пожарных и 5 единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади 56 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов», - сообщили в МЧС Бурятии.

Еще один пожар случился на улице Окинская. Там на площади 60 кв. метров загорелись надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилой дом, которую удалось предотвратить. В происшествии никто не пострадал. Предварительно, причиной этого пожара стал аварийный режим работы электросети.


Фото: МЧС Бурятии
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