Происшествия 11.01.2025 в 09:43

Эрик Мани лишил жительницу Бурятии 100 тысяч рублей

Незнакомец из соцсети соблазнил сельчанку подарочками
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Текст: Андрей Константинов
Эрик Мани лишил жительницу Бурятии 100 тысяч рублей
Фото: freepik.com
В Бурятии за первые 10 дней этого года жертвами интернет-преступников стал 21 человек. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники использовали классические схемы обмана: предлагали заработать на инвестициях, получать доход от онлайн-услуг, представлялись специалистами госуслуг, сотовых компаний, звонили из «банка», сообщали о совершении родственниками дорожно-транспортных происшествий.

А жительница Тарбагатайского района лишилась денег в результате виртуального знакомства. 66-летняя женщина в соцсети познакомилась с мужчиной по имени Эрик Мани, с которым у нее сложилась переписка. Мужчина сообщил, что в знак их дружбы он направил посылки с подарочками.

Спустя некоторое время на телефон сельчанки поступил звонок от «сотрудницы аэропорта». Она пояснила, что в адрес женщины поступили посылки, но для их доставки по месту жительства необходимо оплатить 100 тысяч рублей. Сельчанка согласилась и перевела эту сумму на указанный счет.
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