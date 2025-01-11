Эрик Мани лишил жительницу Бурятии 100 тысяч рублей

В Бурятии за первые 10 дней этого года жертвами интернет-преступников стал 21 человек. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Как сообщили в ведомстве, злоумышленники использовали классические схемы обмана: предлагали заработать на инвестициях, получать доход от онлайн-услуг, представлялись специалистами госуслуг, сотовых компаний, звонили из «банка», сообщали о совершении родственниками дорожно-транспортных происшествий.А жительница Тарбагатайского района лишилась денег в результате виртуального знакомства. 66-летняя женщина в соцсети познакомилась с мужчиной по имени Эрик Мани, с которым у нее сложилась переписка. Мужчина сообщил, что в знак их дружбы он направил посылки с подарочками.Спустя некоторое время на телефон сельчанки поступил звонок от «сотрудницы аэропорта». Она пояснила, что в адрес женщины поступили посылки, но для их доставки по месту жительства необходимо оплатить 100 тысяч рублей. Сельчанка согласилась и перевела эту сумму на указанный счет.