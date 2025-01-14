В Бурятии рассказали о лесопожарной обстановке за последние пять лет. В республике идет активная подготовка к новому пожароопасному сезону. РАЛХ поделился статистикой пожаров за последние пять лет

- В 2019 году на территории лесного фонда республики зарегистрировано 598 пожаров, из них 282 возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

- В 2020 году число зарегистрированных возгораний в лесу составило – 528, 243 из которых по вине человека.

- В 2021 году зарегистрировано 137 лесных пожаров, 77 из них по вине местного населения.

- В 2022 году 335 возгораний, 132 возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

- В 2023 году зарегистрировано 260 лесных пожаров, 142 из-за неосторожного обращения с огнем.

- В 2024 году – 641 лесной пожар, 138 по вине человека.

Около 40% всех лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. А в 2024 году свыше 70% возгораний природного происхождения.

- В связи с аномальными природно климатическими условиями значительно осложнилась пожароопасная обстановка, потребовавшая принятия экстренных мер и задействования имеющихся в регионе ресурсов для локализации и ликвидации лесных пожаров. Самое большое количество и площади пожаров зарегистрированы в Баунтовском эвенкийском районе (95 пожаров на площади 226 806,3 га) и Муйском районе (108 пожаров на площади 116 935,15 га). Преимущественно в данных районах пожары возникали в труднодоступных и удаленных территориях. Основной причиной увеличения площади является удаленность и невозможность применения тяжелой лесопожарной техники, доставка сил и средств осуществлялась только воздушным транспортом, - пояснил Пётр Будунов, начальник отдела охраны, защиты лесов.

Согласно статистике лесопожарная обстановка напрямую зависит от соблюдения правил пожарной безопасности.

Берегите лес, а в случае происшествий звоните на номер горячей линии лесной охраны 20-44-44.

Фото: РАЛХ