Житель Улан-Удэ случайно убил приятеля

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 28 сентября 2024 года обвиняемый употреблял спиртное в ночном клубе в Улан-Удэ с компанией приятелей. Под утро у крыльца заведения он поссорился с одним из товарищей и нанес ему удар кулаком по лицу. От удара тот не смог удержать равновесие, упал и ударился головой о бетонную поверхность. В результате полученной травмы мужчина спустя несколько дней скончался в больнице. Узнав о смерти приятеля, обвиняемый сам пришел в полицию с повинной.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.