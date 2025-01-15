Происшествия 15.01.2025 в 09:18

Житель Улан-Удэ случайно убил приятеля

Одного удара оказалось достаточно, чтобы мужчина умер
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ случайно убил приятеля
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 28 сентября 2024 года обвиняемый употреблял спиртное в ночном клубе в Улан-Удэ с компанией приятелей. Под утро у крыльца заведения он поссорился с одним из товарищей и нанес ему удар кулаком по лицу. От удара тот не смог удержать равновесие, упал и ударился головой о бетонную поверхность. В результате полученной травмы мужчина спустя несколько дней скончался в больнице. Узнав о смерти приятеля, обвиняемый сам пришел в полицию с повинной.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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