Житель Бурятии убил сестру жены

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло в ночь на 29 сентября 2024 года. Мужчина на кухне своего дома в селе Сотниково распивал спиртное с сестрой жены. Спустя некоторое время между ними произошла ссора. В ее ходе злоумышленник избил женщину, а затем нанес ей несколько ударов кухонным ножом в грудь. От полученных ран та скончалась на месте.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.