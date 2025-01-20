Происшествия 20.01.2025 в 15:59

Житель Бурятии убил сестру жены

Мужчина сначала избил женщину, а затем несколько раз ударил ее ножом
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии убил сестру жены
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.  

Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло в ночь на 29 сентября 2024 года. Мужчина на кухне своего дома в селе Сотниково распивал спиртное с сестрой жены. Спустя некоторое время между ними произошла ссора. В ее ходе злоумышленник избил женщину, а затем нанес ей несколько ударов кухонным ножом в грудь. От полученных ран та скончалась на месте.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Мужчину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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