В Бурятии браконьера оштрафовали за убийство косули

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кяхтинского района. Он обвинялся в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.Как сообщили в республиканской прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина приехал на автомобиле в лес вблизи села Шарагол. Не имея разрешения на охоту, он, используя переносной прожектор, подстрелил косулю. Нанесенный ущерб правоохранители оценили в 120 тысяч рублей.Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным. С учетом полного возмещения ущерба, он был приговорен к штрафу в размере 40 тысяч рублей. По ходатайству прокурора оружие, которое мужчина использовал при охоте, конфисковали в пользу государства.