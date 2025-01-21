Происшествия 21.01.2025 в 15:27

В Бурятии браконьера оштрафовали за убийство косули

Также ему пришлось компенсировать ущерб и лишиться ружья
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии браконьера оштрафовали за убийство косули
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кяхтинского района. Он обвинялся в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в ноябре 2023 года мужчина приехал на автомобиле в лес вблизи села Шарагол. Не имея разрешения на охоту, он, используя переносной прожектор, подстрелил косулю. Нанесенный ущерб правоохранители оценили в 120 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, райсуд признал мужчину виновным. С учетом полного возмещения ущерба, он был приговорен к штрафу в размере 40 тысяч рублей. По ходатайству прокурора оружие, которое мужчина использовал при охоте, конфисковали в пользу государства.
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