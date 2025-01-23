Происшествия 23.01.2025 в 16:28
Эксперты не могут определить причину смерти шестимесячной девочки
Она умерла после пластической операции в Новосибирске
Текст: КП-Новосибирск
Как сообщает КП-Новосибирск, дело о смерти шестимесячной Ангелины в новосибирской больнице получило неожиданный поворот. Девочку на пластическую операцию привезли из Алтайского края: у маленькой пациентки была заячья губа, в клинике согласились ее исправить.
На операционном столе ребенок оказался в мае 2022 года:
- Увидеть дочку после процедуры я смогла ненадолго, Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. На мою просьбеу увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, подключен к ИВЛ, - рассказала Елена, мама девочки.
Вечером 15 мая дежурный врач сказал Елене, что ее дочка умерла.
- Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу.
- Эксперты установили, что объем крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Но больница потребовала вторую экспертизу, и ее результатов нет почти два года:
- Результаты должны были прислать еще в декабре, но их до сих пор нет. Два эксперта не могут определить, почему умерла моя дочка, согласовать свои выводы. Хотя с первой экспертизой никаких проблем не было: там сразу четко расписали, что произошло. Почему возникли какие-то проблемы сейчас, я не знаю, - недоумевает Елена.
Мама умершей девочки уже направила общение к главе СК Александру Бастрыкину.
На операционном столе ребенок оказался в мае 2022 года:
- Увидеть дочку после процедуры я смогла ненадолго, Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. На мою просьбеу увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, подключен к ИВЛ, - рассказала Елена, мама девочки.
Вечером 15 мая дежурный врач сказал Елене, что ее дочка умерла.
- Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу.
- Эксперты установили, что объем крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Но больница потребовала вторую экспертизу, и ее результатов нет почти два года:
- Результаты должны были прислать еще в декабре, но их до сих пор нет. Два эксперта не могут определить, почему умерла моя дочка, согласовать свои выводы. Хотя с первой экспертизой никаких проблем не было: там сразу четко расписали, что произошло. Почему возникли какие-то проблемы сейчас, я не знаю, - недоумевает Елена.
Мама умершей девочки уже направила общение к главе СК Александру Бастрыкину.
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