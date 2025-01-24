Происшествия 24.01.2025 в 14:15

В Улан-Удэ предпринимателя осудили за подделку документов на бахилы

Бизнесмена приговорили к крупному штрафу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за подделку документов на бахилы
Фото: russianstock.ru
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего бизнесмена из Забайкальского края. Он обвинялся в подделке документов на медицинские изделия.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2024 года предприниматель заключил с городской больницей №5 в Улан-Удэ контракт на поставку бахил. Однако необходимых для исполнения договора протоколов испытаний, исследований и регистрационного удостоверения на медицинские изделия у него не было. Тогда бизнесмен скачал из Интернета бланки и на компьютере внес в них не соответствующие действительности сведения. После этого, распечатав поддельные документы, направил их с упаковками бахил в больницу.

Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Он приговорен к штрафу в размере 510 тысяч рублей.
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