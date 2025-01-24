В Улан-Удэ предпринимателя осудили за подделку документов на бахилы

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего бизнесмена из Забайкальского края. Он обвинялся в подделке документов на медицинские изделия.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2024 года предприниматель заключил с городской больницей №5 в Улан-Удэ контракт на поставку бахил. Однако необходимых для исполнения договора протоколов испытаний, исследований и регистрационного удостоверения на медицинские изделия у него не было. Тогда бизнесмен скачал из Интернета бланки и на компьютере внес в них не соответствующие действительности сведения. После этого, распечатав поддельные документы, направил их с упаковками бахил в больницу.Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Он приговорен к штрафу в размере 510 тысяч рублей.