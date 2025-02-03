В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода

Полностью пьяное ДТП случилось днем 2 февраля в поселке Слобода Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД, там на одной из улиц 47-летний пьяный водитель «УАЗа» сбил 49-летнего пешехода, который также был пьян.После наезда водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали инспекторы ДПС. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу.