Происшествия 03.02.2025 в 10:32
В Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода
После наезда водитель скрылся, но его удалось задержать
Текст: Андрей Константинов
Полностью пьяное ДТП случилось днем 2 февраля в поселке Слобода Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД, там на одной из улиц 47-летний пьяный водитель «УАЗа» сбил 49-летнего пешехода, который также был пьян.
После наезда водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали инспекторы ДПС. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу.
После наезда водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали инспекторы ДПС. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу.
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