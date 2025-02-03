Происшествия 03.02.2025 в 10:52

Житель Улан-Удэ потерял свыше 1,4 млн рублей на покупке автомобилей

Машины ему обещали перегнать из Германии
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Житель Улан-Удэ потерял свыше 1,4 млн рублей на покупке автомобилей
Фото: архив «Номер один»
1 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний горожанин. Как сообщили в МВД Бурятии, в ноябре прошлого года мужчина для покупки машины вступил в группу в мессенджере по автоперегону из Европы и написал консультанту. Тот в процессе переписки стал предлагать различные варианты автомобилей. Клиент остановился на двух марках авто.

10 декабря псевдо-менеджер направил улан-удэнцу договор для подписания, где было указано, что машины приобретаются в Германии и направляются в Россию транзитом через Беларусь. Он предоставил реквизиты для оплаты первоначального взноса за иномарки в сумме 1 млн 26 тысяч рублей, что составило 30% от стоимости обеих машин. При этом аферист использовал реквизиты реально существующей компании, которая, однако, к деятельности по автоперегону и растаможиванию транспорта никакого отношения не имела. При этом в документах для получения оплаты он указал счёт физического лица.

Спустя пару дней аферист сообщил о необходимости оплаты утилизационного сбора и госпошлины на сумму 400 тысяч рублей. Горожанин, не подозревая обмана, перевел деньги по указанным реквизитам. Спустя время, когда мошенники перестали выходить на связь, он понял, что его обманули.

Как отметили в МВД, мужчина в профилактических мероприятиях о мошенничестве участия не принимал. Не зная о подобном виде обмана, он поверил предоставленным фейковым документам.
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