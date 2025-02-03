Происшествия 03.02.2025 в 11:12
Жителей Улан-Удэ жестко наказали за убийство участника СВО
Один фигурант получил 15, второй – 20 лет колонии строгого режима
Текст: Андрей Константинов
Забайкальский краевой суд огласил приговор по вызвавшему большой общественный резонанс уголовному делу об убийстве участника СВО в Чите. Его фигурантами стали двое жителей Улан-Удэ в возрасте 36 и 47 лет.
Напомним, ранним утром 17 августа 2024 года на улице Амурской в Чите возле сауны De Lux произошел конфликт между двумя компаниями мужчин – жителями Забайкалья и Улан-Удэ. Он быстро перерос в драку, в ходе которой улан-удэнцы достали ножи и начали наносить ими удары оппонентам. В результате 22-летний забайкалец, получивший не менее 12 ударов ножом, погиб на месте, его 30-летний приятель попал в больницу, врачи смогли спасти ему жизнь.
После расправы улан-удэнцы пытались скрыться, однако вскоре их задержали полицейские. Сам момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.
Погибшим забайкальцем оказался участник спецоперации, который ехал домой в район к семье. Дома его ждала жена и 8-месячная дочь, которую он ни разу так и не увидел.
Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, на суде фигуранты полностью признали вину. Но это не спасло их от сурового наказания. По приговору суда один из обвиняемых получил 15, второй 20 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, ранним утром 17 августа 2024 года на улице Амурской в Чите возле сауны De Lux произошел конфликт между двумя компаниями мужчин – жителями Забайкалья и Улан-Удэ. Он быстро перерос в драку, в ходе которой улан-удэнцы достали ножи и начали наносить ими удары оппонентам. В результате 22-летний забайкалец, получивший не менее 12 ударов ножом, погиб на месте, его 30-летний приятель попал в больницу, врачи смогли спасти ему жизнь.
После расправы улан-удэнцы пытались скрыться, однако вскоре их задержали полицейские. Сам момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.
Погибшим забайкальцем оказался участник спецоперации, который ехал домой в район к семье. Дома его ждала жена и 8-месячная дочь, которую он ни разу так и не увидел.
Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, на суде фигуранты полностью признали вину. Но это не спасло их от сурового наказания. По приговору суда один из обвиняемых получил 15, второй 20 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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