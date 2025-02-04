Происшествия 04.02.2025 в 09:34

«Горка ведёт прямо на дорогу»

Под Новосибирском школьница попала под машину, катаясь на плюшке
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Текст: КП-Новосибирск
«Горка ведёт прямо на дорогу»
Фото: Владимир Веленгурин, КП-Новосибирск
В Новосибирской области школьница попала под машину, катаясь на ватрушке. Как сообщает КП-Новосибиоск, ДТП произошло 27 января в Искитиме на улице Крутая. Как рассказали жители города, девочка каталась со снежного склона с младшей сестрой.

- Там скат как раз ведет на дорогу. Там опасно кататься, потому что из-за угла не видно машин. Девочка скатилась, и в этот момент из-за поворота выехала легковушка. Какая была у нее скорость, неизвестно, но у машины поврежден только бампер, - рассказали местные жители.

Девочку увезли с места на скорой. Как сообщили в службе гражданской защиты населения, ребенка отвезли в местную больницу.

- У нее нет переломов. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и травму позвоночника, но не критичную. Она еще находится в больнице, - говорят искитимцы.

Девочка уже идет на поправку. Как сообщают ее знакомые, ей намного лучше.
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