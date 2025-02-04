Происшествия 04.02.2025 в 12:32

В Бурятии девушка втянула в многомилионную аферу целую семью

В общей сложности жертвы мошенников потеряли около 5 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девушка втянула в многомилионную аферу целую семью
Фото: архив «Номер один»
Полиция Бурятии зарегистрировала крупное мошенничество в Северобайкальске. От действий аферистов пострадала целая семья, а также еще одна девушка и ее подруга. Злоумышленники похитили у них несколько миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, все началось со звонка 28-летнему местному жителю от бывшего одногруппника. Тот позвонил ему в один из декабрьских вечеров и попросил помощи в выводе «прибыли от инвестирования» его знакомой. Он отметил, что деньги пытались «вывести» через него, но ничего не вышло, поскольку для процедуры требовалось лицо без долгов по кредитам.

Парень согласился и созвонился с 25-летней «девушкой-инвестором» из Нижнеангарска, а затем приехал к ней домой. Та рассказала, что с августа занимается инвестиционной деятельностью и, якобы, неоднократно «выводила» доход, но на этот раз для получения более крупной суммы ей необходимо доверенное лицо.

Молодой человек, зная об опасности мошенничеств, стал сомневаться в словах девушки. Но та заявила, что с биржи ей удавалось выводить 200 тысяч рублей и обещала процент за оказанную услугу.

26 декабря молодые люди встретились снова. Девушка в мессенджере набрала «куратора». Тот перезвонил по видеосвязи и попросил её навести экран на телефон «доверенного лица». По указанию интернет-преступника девушка с согласия владельца гаджета зашла в его мобильное банковское приложение и оформила кредит на сумму 995 тысяч рублей. Хозяин телефона стал возмущаться, но «куратор» убедил, что так формируется «кредитное плечо», после «вывода» займ аннулируется. Деньги в дальнейшем были переведены на озвученный абонентский номер.

Далее так же были оформлены кредитная карта на сумму 65 тысяч рублей и еще один займ на 27 тысяч рублей, а деньги перечислены по указанным реквизитам.

Через полторы недели молодые люди попытались снова «вывести» прибыль и по требованию «консультанта» передали ему код для входа в сервис онлайн-банкинга, чтобы тот «посмотрел лимит по счету». Злоумышленник в это время попытался оформить автокредит, но получил отказ. Тогда, заявив, что «вывод денег» пока невозможен, «куратор» потребовал еще одно «доверительное лицо».

Таким человеком стала мама молодого человека. Понадобились усилия, чтобы убедить её участвовать в происходящем. Аналогичным образом на нее был оформлен кредит на 820 тысяч рублей. Почти в полном объеме средства перечислили на указанный абонентский номер.

Чтобы деньги вернулись на счет матери, аферист попросил продиктовать коды, пришедшие ей на электронную почту, что она и сделала. Сообщив, что код она дала неверный, злоумышленник потребовал найти очередное «доверенное лицо». Им выступил уже отец молодого человека, которого уговорили помочь родственники.

Паспортные данные отца и данные для входа в личный кабинет онлайн-банкинга потерпевшие передали «куратору». Результатом стал оформленный на его имя автокредит на сумму более 1,7 млн рублей и потребительский кредит на 300 тысяч рублей. Все средства были также переведены мошенникам. В итоге общий причиненный семье ущерб составил свыше 4 млн рублей.

Что касается девушки, которая и заварила всю эту кашу, то с ней оказалось не все так просто. Она «инвестировала» 260 тысяч рублей, из которых около 250 тысяч рублей взяла в кредит. После неудачной попытки вывести деньги девушка обратилась в полицию. Это было еще 2 декабря. Несмотря на общение с правоохранителями и даже личный визит полицейского к ней домой, девушка, как оказалось, не потеряла надежду вывести «прибыль» и продолжила общение с интернет-преступниками, вовлекая в аферу все новых людей. При этом она не гнушалась обманывать знакомых, заверяя, что ранее ей удавалось выводить крупные суммы с инвестиционной площадки.

Так, в схему злоумышленников она втянула приятельницу: та по её просьбе взяла два займа на общую сумму более 700 тысяч рублей, которые также были перечислены аферистам. А позже в аферу попала и вышеупомянутая семья.

По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело.

«Призываем граждан к бдительности. Включайте критическое мышление и не идите на поводу у знакомых или родственников, которые просят вашей помощи в, якобы, «выводе» прибыли. Предупредите их о мошеннических действиях и посоветуйте обратиться с заявлением в орган внутренних дел», - обратились к жителям республики в МВД Бурятии.
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мошенничество

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