Происшествия 05.02.2025 в 16:31

В Улан-Удэ до сих пор не нашли пропавшего два месяца назад пенсионера

Известно, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ до сих пор не нашли пропавшего два месяца назад пенсионера
В Улан-Удэ полиция продолжает розыск 64-летнего горожанина Леонида Решёткина. Пенсионер, предположительно, 12 декабря ушел из дома на улице Краснодонской и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от родственницы 10 января.  

Приметы: европейской внешности, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы седые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: носит очки с диоптриями.

Был одет: шапка черная вязаная, куртка черного цвета с воротником, брюки бежевые, ботинки черные.

Сообщается, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).
Теги
розыск

Все новости

Ездить по центру Улан-Удэ станет труднее
05.02.2025 в 17:49
Бурятия останется без Уя
05.02.2025 в 17:33
В России предпримут дополнительные меры борьбы с кибермошенниками
05.02.2025 в 17:21
Житель Бурятии ответит перед судом за убийство односельчанки
05.02.2025 в 17:19
В Улан-Удэ оштрафовали бизнесмена за самоуправство на реке
05.02.2025 в 17:08
В Улан-Удэ пройдет Международный форум по традиционной медицине
05.02.2025 в 17:06
Глава Бурятии выслушал советы от женщин
05.02.2025 в 17:03
В Улан-Удэ уменьшилось количество бытовых пожаров
05.02.2025 в 16:42
В Новосибирске школьник-инвалид попал в больницу после конфликта с техничкой
05.02.2025 в 16:41
Жители Улан-Удэ обеспокоены небезопасной трамвайной остановкой
05.02.2025 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Житель Бурятии ответит перед судом за убийство односельчанки
Женщина зашла к нему в гости по его приглашению
05.02.2025 в 17:19
В Бурятии матери погибшего работника предложили компенсацию в 150 тысяч рублей
АО «Закаменск» до последнего билось за снижение выплат семье раздавленного грузовиком парня
05.02.2025 в 14:54
Школьница попала под машину в Улан-Удэ
Девочка перебегала дорогу в неположенном месте
05.02.2025 в 11:22
В Улан-Удэ многоквартирный дом превратился в парилку
Аварию на улице Калашникова не могут устранить уже больше недели
05.02.2025 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru