В Улан-Удэ до сих пор не нашли пропавшего два месяца назад пенсионера

В Улан-Удэ полиция продолжает розыск 64-летнего горожанина Леонида Решёткина. Пенсионер, предположительно, 12 декабря ушел из дома на улице Краснодонской и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от родственницы 10 января.Приметы: европейской внешности, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы седые, глаза серо-голубые.Особые приметы: носит очки с диоптриями.Был одет: шапка черная вязаная, куртка черного цвета с воротником, брюки бежевые, ботинки черные.Сообщается, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).