Происшествия 05.02.2025 в 16:31
В Улан-Удэ до сих пор не нашли пропавшего два месяца назад пенсионера
Известно, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полиция продолжает розыск 64-летнего горожанина Леонида Решёткина. Пенсионер, предположительно, 12 декабря ушел из дома на улице Краснодонской и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от родственницы 10 января.
Приметы: европейской внешности, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы седые, глаза серо-голубые.
Особые приметы: носит очки с диоптриями.
Был одет: шапка черная вязаная, куртка черного цвета с воротником, брюки бежевые, ботинки черные.
Сообщается, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).
Приметы: европейской внешности, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы седые, глаза серо-голубые.
Особые приметы: носит очки с диоптриями.
Был одет: шапка черная вязаная, куртка черного цвета с воротником, брюки бежевые, ботинки черные.
Сообщается, что мужчина рассеян и может не ориентироваться в городе.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91 или 102 (112).
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