В Бурятии достали тела утонувших на Байкале рыбаков

Сегодня в Бурятии спасатели подняли на поверхность тела двух рыбаков, утонувших на Байкале в районе Максимихи.







«Спасатели Байкальского ПСО с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине. В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков. Вероятно, мужчины успели покинуть авто после того, как оно провалилось, однако не смогли выбраться из ледяной пучины», - рассказали в МЧС Бурятии.







Напомним, двое мужчин уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.