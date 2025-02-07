Происшествия 07.02.2025 в 13:32
В Бурятии достали тела утонувших на Байкале рыбаков
Мужчины пытались выбраться, но не смогли
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Бурятии спасатели подняли на поверхность тела двух рыбаков, утонувших на Байкале в районе Максимихи.
«Спасатели Байкальского ПСО с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине. В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков. Вероятно, мужчины успели покинуть авто после того, как оно провалилось, однако не смогли выбраться из ледяной пучины», - рассказали в МЧС Бурятии.
Напомним, двое мужчин уехали на рыбалку утром 4 февраля в район села Максимиха. Последний раз они выходили на связь днем 4 февраля. Заявление об их розыске поступило от родственников.
Вчера, на второй день поисков, примерно в километре от берега спасатели обнаружили место провала автомобиля под лед, рядом нашли документы одного из рыбаков. Отмечалось, что толщина льда в месте провала составляла около 8 сантиметров.
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