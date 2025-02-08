Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 11 миллионов рублей

180 жителей республики с начала 2025 года стали жертвами обмана, в том числе 54 человека мошенники смогли провести на этой неделе. Ущерб составил 33 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры «Ватсапп», «Телеграмм». Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что ими совершены незаконные банковские операции, оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», предлагают дополнительный заработок, истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, выиграли в лотерею, для получения прибыли необходимо вложить денежные средства в инвестиции.

Одной из жертв мошенников стала 60-летняя улан-удэнка. В мессенджере женщина получила сообщение от имени начальника учреждения, где она ранее работала. Ей написали, что с нею свяжется куратор по информационной безопасности. Позднее, также через мессенджер, ей позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что женщина связана с гражданином, подозреваемым в экстремистской деятельности, и совершала денежные переводы для этого.

Затем позвонил «работник Росфинмониторинга», уточнил, какими банковскими картами пользуется горожанка, и пояснил, что необходимо обезопасить деньги - перевести их на безопасные счета. Так женщина и сделала, обналичив 120 тыс. рублей, перевела их на указанный ей счет, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





Фото: "Номер один"