В Бурятии насмерть сбили пешехода

Вчера вечером, 9 февраля, в Заиграевском районе Бурятии сбили молодого мужчину. От полученных травм он скончался.

Как рассказали в ГИБДД республики, ДТП произошло в 7 часов вечера, в 4 км от села Новоильинск. 58-летний водитель автомобиля «Тойота Тойоэйс» совершил наезд на 39-летнего пешехода, который погиб на месте.

В полиции добавили, что всего в субботу и воскресенье на дорогах республики произошло 44 аварии. Инспекторами ДПС выявлено 633 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 36 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД РБ