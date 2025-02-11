Жителя Бурятии открыто ограбили и избили среди бела дня

К уголовной ответственности за грабеж будет привлечен 19-летний житель Хоринского района Бурятии, который днем ограбил и избил местного сельчанина. Побитый парень обратился в полицию.

Следователь установил, что к 21-летнему заявителю на улице подошел молодой человек и попросил сотовый телефон, чтобы срочно позвонить.

- Проявив сочувствие, сельчанин дал телефон незнакомцу, но тот попытался скрыться с чужим гаджетом. Потерпевший догнал его и попытался вернуть своё имущество, но злоумышленник начал наносить ему побои, после чего скрылся. Ущерб он оценил в 20 тысяч, - рассказали в МВД.

В результате розыска полицейские задержали 19-летнего жителя села Георгиевское. Сотовый телефон он успел продать случайному прохожему, но причиненный ущерб пострадавшему возместил.

В полиции отметили, что молодой человек ранее неоднократно судим, в том числе за угон и грабеж, и в настоящее время нигде не работает.

Фото: loon.site