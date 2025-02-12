Спустя 20 часов в Улан-Удэ устранили аварию на проспекте Строителей

Работы по устранению течи воды на проспекте Строителей, 78А были успешно завершены только в 14:35. Они продолжались со вчерашнего вечера и составили в итоге около 20 часов.

- Холодное водоснабжение восстановлено для всех потребителей. Работы проводились на участке протяженностью 20 метров. Спасибо за терпение и понимание, - написали в МУП «Водоканал».

Напомним, что началось все с течи в колодце. Это недоразумение оставило без воды многих жителей проспекта Строителей. Искать причину начали примерно с 19 часов, но обнаружить ее удалось лишь в два часа ночи. Все остальное время ушло на устранение самой проблемы.

Фото:МУП Водоканал