Происшествия 12.02.2025 в 15:45

Спустя 20 часов в Улан-Удэ устранили аварию на проспекте Строителей

В квартиры горожан вернулась холодная вода
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Текст: Елена Кокорина
Спустя 20 часов в Улан-Удэ устранили аварию на проспекте Строителей

Работы по устранению течи воды на проспекте Строителей, 78А были успешно завершены только в 14:35. Они продолжались со вчерашнего вечера и составили в итоге около 20 часов.

- Холодное водоснабжение восстановлено для всех потребителей. Работы проводились на участке протяженностью 20 метров. Спасибо за терпение и понимание, - написали в МУП «Водоканал».

Напомним, что началось все с течи в колодце. Это недоразумение оставило без воды многих жителей проспекта Строителей. Искать причину начали примерно с 19 часов, но обнаружить ее удалось лишь в два часа ночи. Все остальное время ушло на устранение самой проблемы.

Фото:МУП Водоканал

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