Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника

Всю ночь в Улан-Удэ шли работы по устранению течи в колодце, который оставил без воды жителей проспекта Строителей. Искать причину начали примерно с 19 часов, но обнаружить ее удалось лишь в два часа ночи.

Вечером по проспекту Строителей, 78А, блок 4, была зафиксирована течь воды из колодца. В МУП «Водоканал» стали поступать звонки от жителей по поводу отсутствия холодного водоснабжения на проспекте Строителей, 66 и 64.

- Дежурная бригада оперативно выехала на место. В 19:00 вода была перекрыта. Без воды остались дома№№70,64,68,66,78А, блоки 2,4,5,6,7,8,2, административные здания 64а,68а. Для обеспечения жителей был организован подвоз. На месте утечки работает 1 бригада и 4 единицы спецтехники, - сообщали вчера вечером в Водоканале.

Было проведено согласование с ресурсоснабжающими организациями и бригада приступила к земляным работам. На месте работало шесть единиц специализированной техники. Место утечки удалось обнаружить лишь в два часа ночи.

- Место утечки обнаружено, специалисты приступили к локализации технологического нарушения, - подытожили в Водоканале.

Фото: МУП «Водоканал»