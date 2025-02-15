Происшествия 15.02.2025 в 16:51
Пожар в одном из районов Бурятии унес жизнь человека
Трагедия произошла днём в селе Югово Прибайкальского района
Текст: Татьяна Жамсуева
На момент прибытия пожарного подразделения внутри жилого дома наблюдалось сильное задымление, открытого очага возгорания не было: тлели кровать и матрас. До прибытия пожарных в одной из комнат очевидцами был обнаружен мужчина 1949 года рождения без признаков жизни.
Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.