Пожар в одном из районов Бурятии унес жизнь человека

На момент прибытия пожарного подразделения внутри жилого дома наблюдалось сильное задымление, открытого очага возгорания не было: тлели кровать и матрас. До прибытия пожарных в одной из комнат очевидцами был обнаружен мужчина 1949 года рождения без признаков жизни.

Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.