Происшествия 15.02.2025 в 16:51

Пожар в одном из районов Бурятии унес жизнь человека

Трагедия произошла днём в селе Югово Прибайкальского района
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Текст: Татьяна Жамсуева
Пожар в одном из районов Бурятии унес жизнь человека
Фото: freepik.com

На момент прибытия пожарного подразделения внутри жилого дома наблюдалось сильное задымление, открытого очага возгорания не было: тлели кровать и матрас. До прибытия пожарных в одной из комнат очевидцами был обнаружен мужчина 1949 года рождения без признаков жизни.

Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.

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