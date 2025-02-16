Происшествия 16.02.2025 в 12:40

В Улан-Удэ «забил» очередной подземный источник коммунального происхождения

«Водоканал» уже разбирается с последствиями аварии
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ «забил» очередной подземный источник коммунального происхождения
Сегодня утром в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка: на пересечении улиц Красноармейская, 37 - 50 лет Октября, 26 зафиксирован выход воды. 

Как сообщили на коммунальном предприятии, сейчас на месте работает бригада участка сетей водоснабжения.

«На данный момент откачиваем воду, задействованы две машины. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00; 44-10-33», - сообщили в «Водоканале».

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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