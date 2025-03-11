Житель Улан-Удэ до смерти забил жену

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жителя Улан-Удэ, осужденного за убийство жены. Горожанину дали 8,5 лет колонии за то, что он жестоко избил супругу, нанеся ей множество ударов по голове и телу. В результате полученной черепно-мозговой травмы женщина спустя несколько дней скончалась в больнице.В жалобе мужчина утверждал, что непричастен к преступлению, а его жена якобы получила травму в результате падения. Однако суд доводы его жалобы отклонил.«Вина осужденного в совершенном преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно выводами судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей по делу и самого осужденного, данными ими в ходе предварительного следствия», - сообщили в Верховном суде.