Происшествия 13.03.2025 в 11:18

Сгорел сарай – гори и хата: В Бурятии кто-то поджог надворные постройки

От пожара пострадали два участка
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Текст: Елена Кокорина
Сгорел сарай – гори и хата: В Бурятии кто-то поджог надворные постройки

Наглядную иллюстрацию известной поговорки «сгорел сарай – гори и хата» можно увидеть на примере пожара в Заиграевском районе Бурятии, который случился вчера вечером. К счастью, огонь с полыхавшего сарая переметнулся не на дом, а на баню соседского участка.

О происшествии в Эрхирике рассказали в ТГ-канале газеты Заиграевского района .

- Вчера, 12 марта, около пяти часов вечера поступило сообщение о возгорании в селе Эрхирик. На место выехали местные пожарные. На одном из участков загорелся сарай, площадью 12 кВ.м. Он выгорел полностью. Огонь перекинулся и на соседний участок, там была повреждена стена бани, - сообщили в группе «Вперед. Заиграево».

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем не установленных лиц.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

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