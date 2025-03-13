Происшествия 13.03.2025 в 15:21

В Улан-Удэ масса домов осталась без воды по вине подрядчика

Рабочие повредили водопровод в центре города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ масса домов осталась без воды по вине подрядчика
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня днем на улице Борсоева в Улан-Удэ при проведении земляных работ по реконструкции напорного коллектора подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» повредила магистральный водопровод. Из-за этого без холодной воды остались части Советского и Железнодорожного района города.

Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады «Водоканала». Рабочие откачивают воду из затопленного котлована. Ориентировочно, на устранение аварии потребуется 4 часа. Также на предприятии пообещали организовать подвоз воды к социально значимым объектам.

«Наши сотрудники принимают все меры для быстрого устранения повреждений и восстановления водоснабжения. Мы будем держать вас в курсе ситуации и информировать о ходе работ. Для получения актуальной информации и ответов на вопросы, пожалуйста, следите за официальными сообщениями и обращайтесь в нашу диспетчерскую службу 44-00-00», - обратились к горожанам на предприятии.
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