Происшествия 14.03.2025 в 16:08

В Бурятии завершили поиски лыжника из Иркутска


Мужчину нашли у реки соседнего региона
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии завершили поиски лыжника из Иркутска

Сегодня днем, 14 марта, спасатели Бурятии и Иркутской области успешно завершили совместные поиски туриста в горах. Известно, что 2 марта 59-летний мужчина направился на лыжах в поселок Аршан Тункинского района, а 10-го его объявили в розыск, так как он перестал выходить на связь.

Маршрут лыжника протяжённостью 100 км, из которых 60 км проходили по территории Иркутской области и 40 км – по Бурятии, пролегал вдоль русла реки Китой, через Федюшкину речку и Кынгыргу. Ориентировочная дата прибытия в п. Аршан была назначена на 10 марта.

- 12 марта в поисково-спасательный отряд поступила информация о пропаже туриста. Спасатели незамедлительно приступили к обследованию территории в районе Аршанского перевала. Поисковые работы осложнялись плохими погодными условиями и отсутствием связи. 13 марта они продолжились, но не принесли результатов. Вечером того же дня стало известно о находке записки от пропавшего туриста в одном из строений туркомплекса «Белюты». В записке он сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий принял решение вернуться обратно по маршруту. Эта информация была передана спасателям Ангарска, которые сразу же начали поисковые работы на территории Иркутской области, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что турист был найден на реке Китой в Иркутской области. Он самостоятельно двигался в сторону посёлка Октябрьский. Состояние мужчины удовлетворительное.

- Благодаря слаженным действиям спасателей Бурятии и Иркутской области поисковая операция завершилась успешно. Мы выражаем благодарность всем участникам операции за профессионализм и оперативность в решении данной задачи. Отметим, что ситуация осложнялась тем, что турист не зарегистрировался в МЧС перед выходом на маршрут. Это затруднило его поиски, - добавили спасатели.

Фото: loon.site

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