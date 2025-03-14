Жительница Бурятии спрятала ворованные доллары за батареей на вокзале

Транспортные полицейские раскрыли кражу денег у пассажирки поезда №70 «Москва-Чита». Женщина ехала из Иркутска до Улан-Удэ и забыла в купе сумочку, в которой находились документы и 300 долларов. Пропажу она обнаружила уже дома и обратилась в полицию.Сумочку забывчивой пассажирки нашли там же в купе, где она ее и оставила. Однако доллары из нее кто-то уже спер.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемую в краже денег. Ей оказалась 36-летняя жительница Бурятии, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. В Улан-Удэ она села в купе, где ехала потерпевшая», - сообщили в транспортной полиции.Подозреваемую задержали на вокзале в Чите. Увидев полицейских, женщина испугалась и успела спрятать доллары за батареей в здании вокзала. Однако позже она во всем призналась и указала место, где заныкала деньги.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий фигурантки составил более 26 тысяч рублей. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в транспортной полиции.