Происшествия 14.03.2025 в 17:06

Жительница Бурятии спрятала ворованные доллары за батареей на вокзале

Деньги она вытащила из сумочки забывчивой пассажирки
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии спрятала ворованные доллары за батареей на вокзале
Фото: архив «Номер один»
Транспортные полицейские раскрыли кражу денег у пассажирки поезда №70 «Москва-Чита». Женщина ехала из Иркутска до Улан-Удэ и забыла в купе сумочку, в которой находились документы и 300 долларов. Пропажу она обнаружила уже дома и обратилась в полицию.

Сумочку забывчивой пассажирки нашли там же в купе, где она ее и оставила. Однако доллары из нее кто-то уже спер.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемую в краже денег. Ей оказалась 36-летняя жительница Бурятии, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. В Улан-Удэ она села в купе, где ехала потерпевшая», - сообщили в транспортной полиции.

Подозреваемую задержали на вокзале в Чите. Увидев полицейских, женщина испугалась и успела спрятать доллары за батареей в здании вокзала. Однако позже она во всем призналась и указала место, где заныкала деньги.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий фигурантки составил более 26 тысяч рублей. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в транспортной полиции.
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