Происшествия 15.03.2025 в 11:01

Пока у одних жителей Улан-Удэ нет воды, у других ее слишком много

В частном секторе города вода вышла из колодцев
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Текст: Станислав Сергеев
Пока у одних жителей Улан-Удэ нет воды, у других ее слишком много
Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, сотрудники комитета городского хозяйства и Водоканала всю ночь работали в микрорайонах, где были сложности с подачей холодной воды.

В Советском районе города на утро 15 марта, наблюдаются перебои холодного водоснабжение у потребителей на станции Дивизионная (1-й участок).

Причина отсутствия воды: перебои подачи холодного водоснабжения ввиду поэтапного запуска.

Идет круглосуточный подвоз воды по адресам: ст. Дивизионная, 1-й участок, д. 545 (КБУ); ст. Дивизионная, 2-й участок, д. 75 (Гор. Лесхоз); с 07:30 ул. Батожабая, д. 6 (Водоканал).

В то же время в Железнодорожном районе местами вышла вода из колодцев. Производится откачка. Работы ведутся на участках: ул. Вакарина, д. 1, д. 22 (частный сектор); ул. Революции 1905г., д. 38 и 35; ул. Сосновая, д. 14; ул. Милютина, д. 25; ул. Лимонова, между проходной ЛВРЗ и парком им. С. Н. Орешкова.

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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