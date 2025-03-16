Жительница Читы через суд вернула деньги за невозвратные авиабилеты

Об этом «Чита.ру» рассказала замначальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Елена Похлебалова.Гражданка приобрела невозвратные авиабилеты на сайте. Затем исследуя функционал системы ошибочно нажала на кнопку отказа от билетов.«Обратившись в авиакомпанию, она сказала, что она это сделала совершенно нечаянно и спросила, каким образом ей можно вернуть билеты, ведь лететь-то ей нужно. В авиакомпании ей отказали в возврате средств и сказали, что если нужны билеты, то нужно покупать новые. Вот такая абсурдная ситуация получилась», — рассказала Похлебалова.Женщина обратилась за помощью в отдел защиты прав потребителей, управление обратилось в суд за компенсации. В изначально дело было проиграно, но в апелляционной инстанции дело было рассмотрено в пользу женщины и ей вернули деньги.В суде отдел по защите прав потребителей обосновал, что, следуя алгоритму по отмене билетов на сайте, потребителю не была доведена информация о том, что билеты невозвратные.Фото: «Номер один»