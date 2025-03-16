Происшествия 16.03.2025 в 15:17

Жительница Читы через суд вернула деньги за невозвратные авиабилеты

Роспотребнадзор вступился за едва не потерявшую деньги женщину
A- A+
Текст: Иван Иванов
Жительница Читы через суд вернула деньги за невозвратные авиабилеты
Об этом «Чита.ру» рассказала замначальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Елена Похлебалова.

Гражданка приобрела невозвратные авиабилеты на сайте. Затем исследуя функционал системы ошибочно нажала на кнопку отказа от билетов. 

«Обратившись в авиакомпанию, она сказала, что она это сделала совершенно нечаянно и спросила, каким образом ей можно вернуть билеты, ведь лететь-то ей нужно. В авиакомпании ей отказали в возврате средств и сказали, что если нужны билеты, то нужно покупать новые. Вот такая абсурдная ситуация получилась», — рассказала Похлебалова.

Женщина обратилась за помощью в отдел защиты прав потребителей, управление обратилось в суд за компенсации. В изначально дело было проиграно, но в апелляционной инстанции дело было рассмотрено в пользу женщины и ей вернули деньги.

В суде отдел по защите прав потребителей обосновал, что, следуя алгоритму по отмене билетов на сайте, потребителю не была доведена информация о том, что билеты невозвратные.

Фото: «Номер один»
Теги
Роспотребнадзор

Все новости

Жительница Читы через суд вернула деньги за невозвратные авиабилеты
16.03.2025 в 15:17
Собаки разорвали жителя Бурятии
16.03.2025 в 12:50
Туристам из Бурятии будет труднее попасть в США
16.03.2025 в 09:14
48 дней праведности
16.03.2025 в 08:00
Неправильный выбор
16.03.2025 в 07:00
Мошенники снова использовали председателя горсовета Улан-Удэ
15.03.2025 в 14:09
Пока у одних жителей Улан-Удэ нет воды, у других ее слишком много
15.03.2025 в 11:01
В Бурятии горожане вновь жалуются на порчу имущества из-за подношений богам
15.03.2025 в 08:00
В Бурятии уволился весь коллектив Дома культуры
15.03.2025 в 07:00
Сотрудники ВСЖД признаны лучшими инженерами России
14.03.2025 в 18:58
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Собаки разорвали жителя Бурятии
На трагедию уже отреагировал глава региона Алексей Цыденов
16.03.2025 в 12:50
Мошенники снова использовали председателя горсовета Улан-Удэ
Неизвестные рассылают сообщения от имени Чимита Бальжинимаева
15.03.2025 в 14:09
Пока у одних жителей Улан-Удэ нет воды, у других ее слишком много
В частном секторе города вода вышла из колодцев
15.03.2025 в 11:01
Жительница Бурятии спрятала ворованные доллары за батареей на вокзале
Деньги она вытащила из сумочки забывчивой пассажирки
14.03.2025 в 17:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru