Происшествия 19.03.2025 в 11:47

В Улан-Удэ подполковник полиции помогала замешанным в уголовке родственникам

За порочащий поступок женщину выгнали из органов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подполковник полиции помогала замешанным в уголовке родственникам
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суды поставили точку в деле сотрудницы полиции, которую уволили за порочащий поступок. Женщина, работающая в правоохранительных органах с 2007 года и дослужившаяся до подполковника, пыталась восстановиться на работе.

Как следует из материалов дела, основанием для увольнения сотрудницы стало заключение служебной проверки. В ее ходе выяснилось, что подполковник полиции воспрепятствовала полному и объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», с участием ее гражданского супруга и родственника. Она оказывала им консультации по поводу дачи показаний в рамках расследования и не рассказала об этом своему непосредственному руководителю.

«Своими действиями подполковник полиции вызвала сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника органов внутренних дел, тем самым нанесла ущерб его репутации и авторитету… Исходя из личной заинтересованности, совершила проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, который стал возможен из-за ее личной недисциплинированности и низких морально-деловых качеств», - резюмировали проверяющие.

По итогам проверки подполковника уволили. Женщина с таким решением не согласилась и подала иск в суд, потребовав признать увольнение незаконным, восстановить ее на службе, выплатить довольствие за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако, добиться этого ей не удалось: в суде ее увольнение признали законным.

«Оценивая представленные в деле доказательства, суд пришел к выводу, что установленный законом порядок увольнения соблюден, факт совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, нашел подтверждение в ходе судебного разбирательства. Данных, опровергающих выводы служебной проверки, не представлено, срок применения дисциплинарного взыскания и процедура его применения соблюдены», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Законность увольнения подтвердил и Верховный суд Бурятии, куда женщина обратилась с апелляционной жалобой. Решение вступило в законную силу.
Теги
полиция увольнение

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